Tanti auguri a Fabio Poli: l'eroe degli spareggi di Napoli compie 60 anni

Fabio Poli spegne 60 candeline. Nato a San Benedetto Val di Sambro in provincia di Bologna il 22 novembre 1962, l'indimenticato bomber della Lazio dei meno nove si è guadagnato di diritto un posto esclusivo nella storia del club biancoceleste. Grazie ad un suo gol la Lazio ha battuto il Campobasso nella sfida decisiva degli spareggi salvezza in Serie B disputati all'ex Stadio San Paolo di Napoli nella stagione 1986/1987. Una rete che regalò la permanenza in cadetteria alla formazione romana. Da quel momento iniziò una nuova fase della storia del club con la promozione in Serie A nella stagione successiva e dall'inizio di un'era ricca di successi. In totale Poli ha portato l'aquila sul petto per 60 volte realizzando 6 gol. Tanti auguri bomber!