Tare, il pensiero per il figlio Etienne: "Come padre, sono l'uomo più felice del mondo"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di TV Klan, Igli Tare ha parlato anche del figlio Etienne, calciatore della Lazio Primavera. Il direttore sportivo si è detto orgoglioso del figlio e gli ha augurato il meglio per il suo futuro. Di seguito le sue parole: "Come padre, sono l'uomo più felice del mondo perché Dio ha esaudito il mio desiderio di darmi te come figlio. Hai educazione, rispetto,amore nei confronti della famiglia e dell'Albania. E come amico vorrei che trovassi la tua strada nella tua vita e di tenere sempre la testa alta perché sei un ragazzo che se lo merita. Devi sapere che ovunque tu sia io ti starò accanto".

