Telese: "Lockdown strumento medievale ma efficace, ora siamo fuori. Sulla fede giallorossa..."

Luca Telese, giornalista e conduttore televisivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, si è espresso prima di tutto sul momento che si sta vivendo in Italia con il Coronavirus: "Abbiamo utilizzato uno strumento medievale ma efficace, il lockdown. Il virus sta attenuando la sua forza. Poi magari a ottobre, può darsi che avremo nuovi problemi. Ma adesso questi problemi non ci sono. Siamo fuori, per ora. A parte la Lombardia, che metterei in zona rossa fino a che non arrivano ai livelli italiani, tutto il resto d’Italia sta a livelli tra lo 0,3 o lo 0. Cosa dobbiamo fare? Cosa ci ha insegnato questo periodo? Che alla libertà non si può rinunciare a cuor leggero".

FEDE GIALLOROSSA - "Da quando il Cagliari è tornato in Serie A, ho una forte simpatia per la Roma, che però scompare quando gioca Cagliari-Roma. Sono anche abbonato, perché amo il calcio. Quando si gioca in casa sono all’Olimpico. Spadafora non ha capito che se si riprende in tutta Europa, tranne che in Italia, il calcio rischia di estinguersi in Italia".

