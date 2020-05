Serbia, dal 1 giugno torna il pubblico allo stadio: i dettagli

Se la Germania è stato il primo grande campionato a riprendere dopo lo stop per il Coronavirus, la Serbia sarà la prima a riportare gli spettatori allo stadio. Una scelta che verrà effettuata in maniera graduale, ma sarà di fatto il primo grande test per vedere se seguire le partite dal vivo avrà degli effetti sui contagi. Il torneo ripartirà questo weekend con un turno da giocare a porte chiuse, dopodiché, stando alle scelte del comitato d'urgenza anti Covid-19, dalla settimana successiva sarà possibilità entrare allo stadio e seguire dal vivo le partite. Rimarrà, tuttavia, l'obbligo del rispetto della distanza sociale di un metro tra uno spettatore e l'altro.

