Di Gennaro: "Lazio squadra completa, ha una grande occasione. Su Kumbulla..."

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore televisivo, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, esprimendosi prima di tutto sulla ripresa del campionato: "Lo stesso Milinkovic è tornato quello vero, determinante in tutte le fasi. Immobile, Correa, Caicedo devono aiutare anche nella fase di non possesso, il calcio moderno lo presuppone. Le settimane a disposizione potrebbero non bastare, gli allenamenti sono più fondamentali che mai. Già notiamo qualche problema muscolare, è da mettere in preventivo. Abbiamo fatto tre mesi completamente diversi, soprattutto a livello psicologico. La regola è avere 5-6 settimane fatte con criterio, ma i tempi sono quelli che sono. Il mese d’agosto diventerà come quello di maggio. Finiranno i campionati e poi ci saranno le coppe".

ENTUSIASMO - "L’entusiasmo ti dà una carica in più, sopperisce a eventuali mancanze. Senza le coppe, hai la possibilità di giocarti davvero qualcosa di importante. Al di là di Immobile, gli altri sono stati importanti, lo stesso Caicedo, non so neanche se possa considerarsi una riserva. È una squadra completa, dopo l’Atalanta è quella che ha segnato di più. La Lazio ha una grande occasione. In casa Juventus il futuro di Pjanic e Higuain potrebbe diventare un problema. In un contesto di questo tipo, diventano fondamentali gli effettivi con la testa giusta".

KUMBULLA - "La forza di questa squadra è aver valorizzato i giocatori. È un gruppo compatto, chi entra ha possibilità di emergere. Kumbulla? Lo vogliono in tanti. Per come ha giocato Juric, che è la fotocopia di Gasperini a livello di aggressività, si è imposto alla grande. È un bene anche per il nostro calcio, in prospettiva. È importante che crescano questi difensori. A vent’anni poi, ha solo il tempo di migliorarsi".

