Terim, a un passo il ritorno in panchina: accordo con un club greco

Fatih Terim è ormai prossimo al ritorno in panchina. Secondo quanto assicura la stampa turca l'ex tecnico di Fiorentina, Milan e Galatasaray sostituirà Ivan Jovanovic alla guida del Panathinaikos. Decisione considerata sorprendente, visto che il club di Atene è secondo in classifica e l'allenatore non è mai stato messo in discussione, ma che per i media turchi è stata già presa dalla dirigenza greca.

Terim torna in panchina dopo due anni: è fermo dal gennaio 2022 quando lasciò il Galatasaray, chiudendo così la quarta esperienza da mister della squadra di Istanbul. Durante quella sua ultima stagione l'Imperatore affrontò la Lazio nel girone di Europa League.