Tokyo 2020, è record per Dani Alves: 44 trofei in carriera, nessuno come lui

Dani Alves è diventato a 38 anni il calciatore più vincente al mondo. Con la sofferta vittoria per 2-1 ai supplementari del Brasile Under 23 contro la Spagna il campione a 38 anni ha raggiunto un record impensabile. Il suo palmarès parla chiaro, con questa vittoria alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha messo in cassaforte la bellezza di 44 trofei conquistati. La maggior parte di essi sono stati agguantati con la maglia del Barcellona: 23, in tutto. Tra questi 6 volte nella Liga spagnola, 3 in Champions League, 3 ai Mondiali per Club, 3 con le supercoppe europee, 4 per le Coppe del Re e 4 per le supercoppe spagnole.

