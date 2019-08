Tokyo 2020, lettera del Cio al Coni: l'Italia rischia l'estromissione

Il Cio ha scritto una lettera al Coni in cui esprime forte preoccupazione in merito al contenuto della legge di riforma dell’ordinamento sportivo in discussione in Parlamento. Secondo quanto riportato da ilcorriere.it per il Comitato Olimpico Internazionale alcune norme andrebbero ad intaccare "l’autonomia del Coni" e sarebbero "non aderenti ai principi della Carta Olimpica". Sui aggiunge poi che si potrebbe adottare per la protezione del "Movimento di un paese la sospensione o il ritiro del riconoscimento del comitato olimpico". Quindi se la legge venisse approvata allo stato attuale, l'Italia sarebbe fuori dallo sport, non potendo partecipare alle olimpiadi di Tokyo del 2020. Il Cio inoltre invita Malagò a "portare queste serie preoccupazioni all’attenzione urgente delle più alte autorità di governo". In conclusione si legge: "Contiamo sulla comprensione e sulla positiva collaborazione delle parti interessate per risolvere amichevolmente questi temi e evitare eventuali complicazioni inutili e/o ulteriori azioni da parte del Cio, pronto ad organizzare un incontro congiunto questa settimana presso la sede centrale del Cio a Losanna".

