Torino, allarme Covid in rosa: a rischio anche la sfida con la Lazio

Si complica la situazione in casa Torino. Altri quattro elementi della rosa (uno con esito incerto), si aggiungono ai tre risultati positivi al Covid-19 e già individuati nei giorni scorsi. Ieri l'ASL di Torino ha sospeso gli allenamenti al Filadelfia e la partita col Sassuolo in programma venerdì alle 20.45 è a un passo dal rinvio. L'ufficialità della Lega Serie A è infatti attesa in giornata, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. A forte rischio anche la sfida con la Lazio all'Olimpico di Roma, previsto per martedì 2 marzo alle 18.30. Trattandosi di una trasferta, rappresenterebbe ancor di più un pericolo. Ai sette elementi della rosa si aggiungono anche due professionisti dello staff.