Torino, Baroni e la strigliata a Pedersen: il video virale sui social - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Baroni ha iniziato la sua avventura al Torino con l'obiettivo di dare tutto per poter raggiungere gli obiettivi accordati con la società. Nel corso del ritiro l'ex tecnico della Lazio si sta contraddistinguendo per la sua grinta e il suo carattere, caratteristiche che lo hanno spinto in una delle ultime sessioni di allenamento a prendersi in disparte Pedersen e - come mostra un video diventato virale sui social - rimproverarlo per il suo atteggiamento in campo, pretendendo da lui qualcosa di più.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.