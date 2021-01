Torino, continua la crisi: non basta l'uomo in più, con lo Spezia finisce 0-0

Un pareggio che sa di sconfitta. Finisce 0-0 allo stadio Olimpico Grande Torino tra i granata e lo Spezia. Ospiti in dieci dal 7' minuto del primo tempo per l'espulsione di Vignali, ma neanche con l'uomo in più la squadra di Giampaolo è riuscita a trovare la vittoria. Sono passati 6 mesi dall'ultimo successo casalingo in Serie A per Belotti e compagni che nelle ultime 12 partite hanno ottenuto solo una volta i 3 punti (0-3 in casa del Parma lo scorso 3 gennaio). I 13 punti gli valgono la zona retrocessione, con Genoa e Cagliari che ora possono allungare in classifica. Liguri che invece ottengono il terzo risultato utile consecutivo e si mantengono a +5 dai granata.