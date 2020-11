Torino, due calciatori guariti dal Covid: l’annuncio di Giampaolo

Buone notizie per il Torino. Il club granata recupera due giocatori che erano risultati positivi al Covid. Si tratta di Simone Zaza e Vincenzo Millico che rientreranno in gruppo nei prossimi giorni. Ad annunciarlo è stato il tecnico Giampaolo nella conferenza stampa prima del match con il Crotone: "Ho recuperato Zaza e Millico dal Covid, vengono da 20 giorni di divano. Non conosco bene le loro condizioni fisiche, nei prossimi 15 giorni potranno tornare competitivi ma non ci conto per domani.”

