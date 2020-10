Torino - Lazio, Fuser: "Biancocelesti più solidi e con più certezze..."

Domani alle 15 il Torino ospiterà la Lazio per la sesta giornata di Serie A. Momento difficile per i biancocelesti, che andranno ad affrontare una squadra ancora a secco di vittorie in campionato. Ad analizzare il match ci ha pensato il doppio ex Diego Fuser, intervenuto ai microfoni di toronews.net: "Il Toro sta vivendo un momento non felice. Ha ottenuto il passaggio del turno in Coppa Italia, ma la classifica in campionato non sorride. Penso che la riscossa possa partire dalla partita con la Lazio, perché giocare contro le grandi squadre ti dà stimoli aggiuntivi. E poi il Torino inizia ad aver bisogno di punti. Spero francamente che possa vincere per risollevarsi. La Lazio? Il doppio impegno incide, ma i biancocelesti hanno dalla propria parte le ultime stagioni vissute ai massimi livelli, a differenza del Torino. La base dei biancocelesti è più solida. La Lazio ha al momento più certezze del Torino”.