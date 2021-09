Torino - Lazio, le formazioni ufficiali: Cataldi titolare, chance Moro dal 1'

Quinta giornata del campionato di Serie A che vedrà la Lazio sfidare il Torino di Juric nel match in programma alle 18:30. Biancocelesti che verranno guidati in panchina da Martusciello vista la seconda giornata di squalifica da scontare per mister Sarri. La Lazio vuole ritrovare la vittoria in campionato dopo il paraggio contro il Caglairi, i granata vogliono riconfermarsi dopo la vittoria contro il Sassuolo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-4-2-1) : V. Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria.

A disp.: Berisha, Gemello, Buongiorno, Vojvoda, Ansaldi, Zima, Baselli, Warming, Rincon, Lukic, Pjaca, Verdi.

All.: Ivan Juric

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Raul Moro, Immobile, Felipe Anderson.

A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Lazzari, Radu, S. Milinkovic, Basic, Escalante, Leiva, Pedro, Romero, Muriqi.

All.: Giovanni Martusciello