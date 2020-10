Torino - Lazio, le probabili formazioni: Marusic verso il forfait, esordio dal 1' per Muriqi

Quanti ritorni per Simone Inzaghi. I calciatori che si sono allenati nella rifinitura di oggi sono molto di più rispetto al gruppetto visto per tutta la settimana. Si rivedono Strakosha, Luiz Felipe, Patric, Armini, Cataldi, Leiva, Fares e Immobile. Per la sfida di domani contro il Torino, il tecnico dovrà rinunciare "soltanto" a Vavro, Djavan Anderson, Lazzari, Escalante e Luis Alberto. Marusic non sembra essere al meglio, al massimo andrà in panchina Ecco perché l'allenatore ha provato Akpa Akpro come esterno di centrocampo: nel 3-4-2-1 l'ex Salernitana sulla fascia destra e Fares largo dalla parte opposta. Possibile esordio dal primo minuto per Muriqi: il kosovaro dovrebbe essere scortato da due trequartisti, Pereira e Correa. Immobile, dopo una settimana di stop, sarà sganciato nella ripresa, così come Leiva e Patric.

Le probabili formazioni di Torino - Lazio

LAZIO (3-4-2-1): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Akpa-Akpro, Milinkovic, Parolo; Fares, Pereira, Correa; Muriqi. A disp.: Strakosha, Alia, Franco, Patric, Aermini, Ndrecka, Novella, Cataldi, Leiva, Marusic, Caicedo, Moro, Immobile. All. Inzaghi.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Ansaldi; Lukic; Verdi, Belotti. A disp: Milinkovic-Savic V., Rosati, Izzo, Bremer, Murru, Singo, Buongiorno, Segre, Linetty, Gojak, Bonazzoli, Edera. All. Giampaolo.