Torino, non solo Strakosha: tutti i nomi per la porta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO - Porte girevoli in Serie A. Si prospetta un'estate caldissima anche per quanto riguarda il discorso portieri. Molte società potrebbero cambiare il proprio estremo difensore titolare. Dall'Inter che ha preso Onana al Napoli che rischia di salutare a zero Ospina. Rientrano nel discorso anche Torino e Lazio. I biancocelesti, con molta probabilità, diranno addio a Strakosha e a Reina, entrambi in scadenza di contratto. I granata cercano un numero 1 di affidabilità che Milinkovic-Savic e Berisha al momento non garantiscono. Vagnati sta già sondando il terreno per diversi profili. Piace e non poco il portiere albanese della Lazio che resta una grande opportunità a costo zero. Oltre a lui, molto graditi alla dirigenza granata anche Sirigu, Cragno, Meret, Semper e anche Provedel, valutato anche dalla Lazio come possibile vice per il prossimo anno.