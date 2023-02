Torino, scoppia il caso Berisha: l'ex Lazio messo fuori rosa

Fonte: Tuttosport

Il Torino ha messo fuori rosa già da qualche settimana Etrit Berisha. Il portiere albanese, che in Serie A ha giocato anche con la Lazio, non rientra più nel progetto tecnico dei granata e infatti non ha disputato le partite di Coppa Italia e ultimamente non risulta nella lista dei convocati. Il motivo, secondo quanto riportato da Tuttosport, risiederebbe nella forte discussione avuta con Juric. Il direttore Vagnati ha provato a vederlo nella finestra invernale di calciomercato, ma lo stipendio importante (800mila euro a stagione) ha frenato le trattative. Il Toro deve risolvere questo problema per non rischiare che s'ingigantisca e mini gli equilibri dello spogliatoio.