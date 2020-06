Torricelli: "La Lazio ha una meritata occasione per fare la storia"

Stagione sopra le righe della Lazio, che ora si appresta a lottare con la Juventus per il primato. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Torricelli: “La Lazio ha una grande e meritata occasione per fare la storia. Ha grande possibilità di spuntarla su una Juventus assemblata male. Acerbi come me, arrivato al top dopo una lunga gavetta. Immobile per fame e grinta ricorda il nostro Ravanelli”