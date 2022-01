Tottenham, Conte su Eriksen: "Le porte per lui sono sempre aperte"

Intervenuto in conferenza stampa prima del match di coppa contro il Morecambe, Antonio Conte ha speso due parole anche per Christian Eriksen che, dopo il terribile incidente di Euro 2020, è tornato ad allenarsi sul terreno verde di gioco. Il tecnico del Tottenham ha addirittura riaperto a un clamoroso ritorno del danese con la maglia degli Spurs. Queste le sue parole: "Non ho parlato di recente con Christian ma è stato fantastico vederlo in campo calciando la palla. Parliamo di un giocatore importante ma anche di una grande persona. Quel che è successo la scorsa estate non è stato bello per le persone che lavorano con lui e lo conoscono. Ho avuto paura in quel momento. Di sicuro è una bella notizia vederlo ora pronto per giocare di nuovo. Le porte per Christian sono sempre aperte".