Totti svela: "Il migliore della Serie A per me è...". E ovviamente dimentica Immobile

Il derby di Roma si vive tutto l'anno. Francesco Totti, ancor prima che capitano giallorosso si è sempre dimostrato un tifoso e come è normale che sia è complicato per un supporter ammettere che tra le file opposte c'è un enorme talento. L'ex numero 10, durante un'intervista al canale twitch BepiTv1 ha svelato il nome di quello che secondo lui è il miglior attaccante della Serie A: "Secondo me è Osimhen, primo perché fa gol, quando gli capita la palla segna. E poi si mette a disposizione della squadra. È sempre al posto giusto nel momento giusto". Insomma, nulla da togliere all'attuale miglior marcatore della massima serie, ma appare strano quanto un esperto di calcio come lui non abbia dato i meriti a chi, tanto per citare solo un dato, è il calciatore in attività con il maggior numero di gol segnati in Serie A (188).