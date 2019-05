Tragedia dell'Heysel, 34 anni dopo: il ricordo di Juventus e Liverpool

Era il 29 maggio del 1985: trentaquattro anni fa si consumava una delle tragedie più grandi della storia del calcio, quella avvenuta allo stadio Heysel di Bruxelles prima della finale di Coppa Campioni tra Juventus e Liverpool. A seguito della ressa e delle cariche degli hooligan inglesi, una parte di una delle due curve crollò causando la morte di 39 persone (32 italiani, 4 belgi, 2 francesi e 1 irlandese) e il ferimento di altre 600. Per evitare ulteriori disordini, la partita si disputò ugualmente (le due squadre erano ignare della gravità di quello che era accaduto) e vide trionfare la Juventus. Sia il club bianconero, che il Liverpool, hanno voluto ricordare quella tragedia a distanza di 34 anni. Ecco le parole comparse sul sito della Juve: “A 34 anni di distanza da una delle più orribili tragedie che abbiano mai colpito il mondo dello sport, la Juventus si stringe fortemente attorno alle famiglie delle 39 vittime innocenti di una follia senza spiegazioni. Il loro ricordo non ha mai smesso di vivere nei nostri cuori”, seguite da quelle del Responsabile della comunicazione dei Reds, sul sito del Liverpool: “Oggi è un giorno importante, ricordiamo la tragedia dell'Heysel, mai dimenticata. Sarà per sempre nella mente di tutti quelli che tifano Liverpool e ricorderemo sempre coloro che hanno perso la loro vita".

