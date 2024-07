Trapani, il pres. Antonini punta la Lazio: "Mi sono speso tanto..."

Una delle tre amichevoli che la Lazio giocherà nel ritiro di Auronzo di Cadore sarà contro il Trapani. Il presidente del club è Valerio Antonini, grande tifoso biancoceleste. In un'intervista rilasciata a Sportsicily.it ha parlato proprio della gara che si giocherà allo Zandegiacomo il 18 luglio alle ore 18. Questo è ciò che ha detto: “La squadra parte domani per Cascia, ma ci sarà un’amichevole prestigiosa con la Lazio. Mi sono speso tanto per questa partita. Il nuovo sponsor tecnico sarà Adidas e ci accompagnerà per questi anni. Faccio l’in bocca al lupo a mister Torrisi. La moglie mi accusa di averlo fatto deperire (ride, ndr). Lo spingo solo a fare meglio. Faremo una squadra fortissima, per andare in Serie B. Faccio ai ragazzi il mio migliore augurio. Mussi e Torrisi, insieme al sottoscritto, stanno facendo un lavoro importante per prepararci al meglio ad un campionato difficile”.