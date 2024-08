Trevisani: "Bennacer farebbe molto comodo alla Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

Bennacer può lasciare il Milan nelle ultime ore di mercato. Il centrocampista algerino, non convocato per la trasferta contro la Lazio, è finito nel mirino di Atletico Madrid e Marsiglia. Riccardo Trevisani non ha dubbi sull'importanza dell'ex Empoli nella rosa di Fonseca. Queste le sue parole a Radio Serie A: "Bennacer lo prendere in tutte le squadre. E' uno di ragionamento, con un piede educatissimo, di corsa. Ha avuto una stagione negativa ma ha subito diversi infortuni e ha giocato la Coppa d’Africa. Ha fatto grandi stagioni sia all'Empoli che al Milan. Farebbe comodo al centrocampo di tutte le squadre, a quello della Lazio, della Roma e del Napoli. E' un giocatore interessantissimo e un perno della squadra che ha vinto lo scudetto con Kessie e Tonali".