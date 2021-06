Turchia - Italia, all'Olimpico anche Pio e Amedeo: che esultanza al gol di Immobile! - FOTO

La gara inaugurale di Euro 2020, Turchia - Italia, è stata seguita da vicino dai tifosi che, finalmente, sono potuti tornare a riempire le gradinate. Ma all'Olimpico c'erano anche tanti ospiti d'eccezione: Nesta, Favalli ma anche Diletta Leotta e il duo comico composto da Pio e Amedeo. Questi, reduci dal successo in prima serata con "Felicissima Sera", hanno condiviso su Instagram l'esultanza al gol di Ciro Immobile, arrivato al 66' e che ha messo il risultato sul 2 a 0 per gli azzurri. Sui social hanno pubblicato lo scatto che ritrae la squadra in cerchio ad abbracciare l'attaccante. In sottofondo, la loro felicità per la marcatura del biancoceleste: "Gooooool".

