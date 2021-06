Turchia - Italia, è di Immobile il secondo gol del match: i "laziali" esultano per lui! - FOTO

Ciro Immobile è insaziabile. E dopo un'altra stagione vissuta da protagonista con la maglia della Lazio, il bomber vuole raggiungere nuovi traguardi con la Nazionale, a partire dalla gara d'esordio con la Turchia. Detto fatto. L'attaccante ha messo la propria firma sul tabellino del match andando in gol al 66'. È di Ciro la rete che ha portato il gruppo di Mancini sul 2 a 0. Puntuali i commenti di alcuni compagni di squadra, tra cui Armini e Vavro. L'ex Primavera ha esultato su Instagram: "Daje Ciruzzo". Al coro si è unito anche il difensore slovacco, reduce dalla stagione trascorsa tra le fila dell'Huesca: tag per Immobile e l'emoji di una corona. Non serve altro.

Turchia - Italia, Immobile raddoppia e l'Olimpico canta per lui

Turchia - Italia, l'esultanza di Anna Falchi: "Forza Immobile!"

TORNA ALLA HOMEPAGE