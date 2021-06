Turchia - Italia, Immobile raddoppia e l'Olimpico canta per lui

Parte bene l'Italia di Roberto Mancini all'esordio dell'Europeo. Nella ripresa infatti gli azzurri hanno sbloccato il risultato contro la Turchia grazie all'autorete di Demiral. Poi il raddoppio con un super Ciro Immobile. Per l'attaccante è il gol numero 14 in azzurro ed una soddisfazione enorme quella di aver messo la sua firma già nel primo match. Subito dopo la rete tutto lo stadio Olimpico si è unito in un coro: "Olè, olè, olè, olè Ciro, Ciro!". Poco dopo il numero 17 si rende ancora protagonista: suo l'assist per la terza rete, bellissima, di Lorenzo Insigne.

