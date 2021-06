Euro 2020, Totti e Nesta super-testimonial! Ecco il calcio d'inizio - FOTO

Euro 2020, si parte! A pochi minuti dalla partita dell'Olimpico tra Italia e Turchia, e nel bel mezzo della cerimonia d'apertura, hanno fatto il proprio ingresso in campo Francesco Totti e Alessandro Nesta. I due ex campioni sono stati scelti come super-testimonial della gara d'esordio. Rivali quando vestivano la maglia della Roma e della Lazio, si sono ritrovati l'uno affianco all'altro per dare il calcio d'inizio. Di seguito, alcune immagini andate in onda su Rai Uno.

DIRETTA - Turchia - Italia: azzurri arrivati allo stadio Olimpico - FOTO

Lazio, da Mimmo Caso al doppio Reja: tutti gli allenatori dell'era Lotito

TORNA ALLA HOMEPAGE