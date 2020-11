Tutti i risultati delle amichevoli: tonfo Francia, il Portogallo ne fa 7 con Pedro Neto

Di seguito il quadro complessivo delle amichevoli che hanno coinvolto le nazionali europee. Spicca il clamoroso ko interno della Francia contro la Finalandia. Spettacolo fra Turchia e Croazia, parità anche nalla gara più affascinante, ossia Olanda-Spagna. Belgio di rimonta sulla Svizzera, Germania di misura sulla Repubblica Ceca. Danimarca che vince il derby scandinavo contro la Svezia e Portogallo a valanga su Andorra, con nuovo record fissato da Cristiano Ronaldo, che agguanta Puskas e Romario divenendo il terzo giocatore più prolifico della storia del calcio, dietro a Pelé e Josef Bican. In gol anche l'ex Lazio, Pedro Neto.

Tutti i risultati:

GRECIA-CIPRO 2-1 - 8' Tziolis (G), 180 Giakoumakis (G), 58' Ilia (C)

ROMANIA-BIELORUSSIA 5-3 - 11' Mitrea (R), 20' Marin rig. (R), 31' e 55' Nedelcearu (R), 44' Puscas (R), 63' Kendysh (B), 80' Bakhar (B), 90'+2 Klimovich (B)

BULGARIA-GIBILTERRA 3-0 - 6' Tsvetkov, 15' Yomov, 45' Iliev

TURCHIA-CROAZIA 3-3 - 23' Cenk Tusun rig. (T), 32' Budimir (C), 40' Turuç (T), 53' Pasalic (C), 56' Brekalo (C), 58' Cengiz Under (T)

DANIMARCA-SVEZIA 2-0 - 61' Wind, 74' Bah

ALBANIA-KOSOVO 2-1 - 31' Balaj (A), 65' Uzuni (A), 85' Muriqi rig. (K)

MALTA-LIECHTENSTEIN 3-0 - 5' Mifsud, 20' Borg, 84' Farrugia rig.

SAN MARINO-LETTONIA 0-3 - 32' Brolli aut., 71' Dubra, 78' Gutkovkis rig.

MONTENEGRO-KAZAKISTAN 0-0

LITUANIA-FAR OER 2-1 - 42' e 45'+1 Sirgedas (L), 90'+2 Vatnhamar

LUSSEMBURGO-AUSTRIA 0-3 - 61' Trauner, 83' Grbic, 90'+3 Wiesinger

OLANDA-SPAGNA 1-1 - 18' Canales (S), 47' Van de Beek (O)

BELGIO-SVIZZERA 2-1 - 12' Mehmedi (S), 49' e 70' Barshuayi (B)

ITALIA-ESTONIA 4-0 - 14' e 75' rig. Grifo, 27' Bernardeschi, 86' Orsolini rig.

GERMANIA-REP. CECA 1-0 - 13' Waldschmidt

PORTOGALLO-ANDORRA 7-0 - 8' Pedro Neto, 29' e 61' Paulinho, 56' Renato Sanches, 76' Emili Garcia aut., 85' Cristiano Ronaldo, 88' Joao Felix

SLOVENIA-AZERBAIGIAN 0-0

POLONIA-UCRAINA 2-0 - 40' Piatek, 63' Moder

FRANCIA-FINLANDIA 0-2 - 28' Forss, 31' Valakari.