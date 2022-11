Tuttosport lancia la bomba: Ronaldo e Messi compagni in un club assurdo

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Non sono passate neanche 48 ore dall'annuncio della separazione tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United, che già vengono fatte numerose ipotesi sul futuro di CR7. L'edizione di oggi di Tuttosport fa il punto della situazione, parlando di una proposta clamorosa proveniente dall'Arabia Saudita. All'asso portoghese verrebbero offerti 100 milioni di euro a stagione per giocare fino al termine di quest'annata al Newcastle e poi per le successive due stagioni all'Al Nasr. Un acquisto che confermerebbe lo sconfinato potere economico saudita, pronto a sferrare un altro colpo da 90 offrendo le medesime cifre al fuoriclasse argentino del PSG Lionel Messi.