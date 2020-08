Tv, Ilaria D'Amico lascia lo sport: pronto prime time d'informazione su Sky

RASSEGNA STAMPA - Ilaria D'Amico lascia lo sport ma non Sky. La giornalista e compagna di Gianluigi Buffon lascia il calcio dopo 23 anni, di cui 18 nell'emittente satellitare. Dopo la Champions League per lei si apriranno altre strade. In un'intervista a Il Correre della Sera, la D'Amico si è detta convinta della propria scelta dettata dalla voglia di cambiare. Per lei la rete ha in mente una prima serata di informazione e attualità che andrà in onda sempre sul satellitare. A chi le ha chiesto come mai non conciliasse le due cose come fatto per lunghi tratti della carriera, la bella Ilaria ha risposto che con la famiglia e gli impegni non riesce più a fare tutto. Quindi da settembre non sarà più lei a entrare nelle nostre case nel pre e post partita di Serie A e Champions League. Chi la sostituirà?