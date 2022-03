Ucraina, la Dynamo Kiev finanzia ospedali e orfanotrofi in difficoltà: il comunicato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il conflitto che si sta consumando in Ucraina per mano della Russia continua senza sosta. Tante sono state le vittime civili ingiustamente colpite dai bombardamenti. I missili hanno colpito anche molti edifici pubblici, come ospedali e orfanotrofi. La Dynamo Kiev squadra della città al momento più colpita, ha deciso di scendere in campo stanziando dei fondi per gli ospedali che aiutano i feriti e per gli orfanotrofi. Su Twitter l'annuncio di questa lodevole iniziativa: "L'FC Dynamo (Kiev) ha avviato il finanziamento benefico per gli ospedali che aiutano i feriti durante le ostilità. Inoltre, il programma fornisce sostegno agli orfanotrofi".