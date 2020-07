Udinese, ag. Lasagna: “Se avesse un cognome straniero giocherebbe in un top club”

Massimo Briaschi, agente di Kevin Lasagna, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in merito al futuro del suo assistito. L’attaccante dell’Udinese è stato accostato recentemente alla Lazio come colpo di mercato per il prossimo anno. Queste le parole del procuratore: "Il mercato resta lo stesso per i calciatori forti. Il ridimensionamento sarà per quei giocatori meno ambiti. Lasagna se avesse un nome straniero giocherebbe in qualche top club. Sta passando un bellissimo momento, sta bene fisicamente e mentalmente”.