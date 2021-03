Udinese, Gotti prepara la sfida con la Lazio: lavoro differenziato per Samir

La ventottesima giornata di Serie A è alle porte. Domenica alle 15, Udinese e Lazio si daranno battaglia alla Dacia Arena con obiettivi di classifica ben diversi. I friulani, reduci da cinque risultati utili consecutivi, vogliono raggiungere quota 40 punti il prima possibile mentre i biancocelesti non possono perdere terreno in zona Champions. Gotti prepara sul campo la sfida ai ragazzi di Inzaghi che saranno impegnati questa sera nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. Allenamento mattutino per i bianconeri caratterizzato da esercitazioni tecnico tattiche e lavoro sul possesso palla. Domani la squadra lavorerà ancora al mattino in vista del match contro la Lazio. Programma personalizzato sul campo per il difensore Samir.