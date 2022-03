Udinese, Marino furioso: "Non vedo un fallo di mano, abbiamo subito un torto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

E' un Pierpaolo Marino piuttosto infastidito quello che al termine della gara tra Udinese e Roma si è presentato ai microfoni di Dazn. Al dg dei friulani non è andata giù la decisione dell'arbitro Di Bello di assegnare il rigore nel finale ai giallorossi: "Vedete un fallo di mano? Io non lo vedo chiaramente, non c’è un’immagine che mi convinca che la mia squadra oggi non abbia subito un torto. Con Di Bello venivamo da nove sconfitte consecutive, non te le fa fare neanche il peggiore degli allenatori.

"Convocate Marelli, che ha detto che è fallo? Lui è un opinionista, non è un VAR, non è più l'arbitro che era una volta. Va tenuto in conto come opinionista. Ogni settimana dice la propria opinione, che spesso è in contrasto con quello che vediamo in campo. Si è espresso anche sul fantomatico fallo di mano di Udogie col Milan a Milano, che non c'era. E oggi si esprime su un fallo di mano che nessuno ha visto. Io vi assicuro che ho analizzato tutte le immagini possibili, anche quelle che abbiamo in sala video noi e sono riprese nostre. Io non riesco a vedere chiaramente un fallo di mano che determini questa decisione così determinata da parte dell'arbitro. Ci sarebbe da ridire anche da dove viene battuta la punizione della Roma da cui nasce il rigore. E il fallo era quindici metri più indietro. Il fallo era avvenuto molto più indietro e andava fatta arretrare la posizione del pallone".