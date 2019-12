Udinese, Musso: “Lazio? I migliori nelle ripartenze, non siamo riusciti a fermarli...” - VD

Juan Musso ha analizzato la sconfitta della sua Udinese contro la Lazio ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista. Di seguito, le sue dichiarazioni: "Forza della Lazio o problemi per l’Udinese? Un po’ di entrambe le cose. Nel primo tempo, hanno sfruttato al massimo tre ripartenze, sono i migliori in Serie A. La reazione c’è stata, nel secondo tempo è diventato tutto un po’ più difficile. Complicato entrare in campo sotto di tre gol, ci abbiamo provato, almeno a non prendere più reti, che era l’obiettivo. Colpa della leggerezza? C’è stata un po’ di leggerezza, ma ho visto anche un fallo, che però non ho rivisto al rallentatore. In area, basta una piccola spinta ti può mettere in difficoltà. Mi è sembrato che lo destabilizzasse, dunque ho chiesto all’arbitro se avesse visto. Lazio? Ha le idee chiare, ognuno sa quello che deve fare. Noi lo sapevamo, ma non siamo riusciti a fermarli. Lotta per la salvezza? Manca ancora tanto, sappiamo che c’è tanto margine di miglioramento. Facciamo risultati, poi vediamo".

