Lazio, Leiva: "Felice per le 100 partite con questa maglia"

Un guerriero in mezzo al campo, intensità e spirito di sacrificio. Lucas Leiva è questo e tanto altro per la Lazio, della quale oggi ha indossato per la 100esima volta la maglia: "Felice per quest'altra vittoria e per le 100 partite con questa maglia. Grazie per il vostro sostegno", il suo commento su Twitter al termine della gara.

