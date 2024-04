Udinese, niente Reja: il nuovo allenatore è un campione del mondo

TUTTOmercatoWEB.com

Dietrofront a sorpresa in casa Udinese, Edy Reja non sarà l'allenatore dei friulani dopo l'esonero, ormai solo da annunciare di Gabriele Cioffi. I bianconeri non hanno trovato l'intesa con il tecnico goriziano.

Domani Fabio Cannavaro in città. L'allenatore che dovrà cercare la salvezza sarà così il Pallone d'Oro 2006, atteso domani in città per le firme e il primo allenamento con la squadra. L'ex difensore, che da tecnico ha esordito in Italia in Serie B nella scorsa stagione al Benevento, debutterà così in Serie A dopo gli anni trascorsi ad allenare all'estero, soprattutto in Cina.

Nel suo staff è confermata la presenza di Giampiero Pinzi, che avrebbe affiancato anche Reja. Inoltre, ci saranno il fratello Paolo e Francesco Troise, legato a Cannavaro sin dalla comune militanza nelle giovanili del Napoli.