Udinese, pessime notizie per Sanchez: il comunicato sull'infortunio

Arrivano pessime notizie da Udine in vista della partita contro la Lazio di sabato. Il grande ritorno in campo di Alexis Sanchez con la maglia dell'Udinese andrà rimandato ancora e a lungo. Nelle ultime sedute di allenamento, come reso noto con un comunicato dalla società bianconera, l'attaccante cileno ha riportato una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra che lo costringerà a restare fuori per un po' e, sicuramente, a saltare il prossimo appuntamento di campionato contro i biancocelesti. Di seguito la nota.

"Udinese Calcio comunica che Alexis Sanchez ha riportato in allenamento una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra. Seguiranno ulteriori approfondimenti per valutare l’entità della lesione e i tempi di recupero".