Udinese - Salernitana quando si rigioca?: i possibili scenari

La partita Udinese - Salernitana prevista per ieri non è andata in scena alla Dacia Arena. Il motivo sta nel provvedimento preso dall'Asl in quanto ha bloccato la squadra granata a causa di alcuni calciatori risultati positivi nel gruppo squadra. La domanda ora sorge spontanea: quando si rigiocherà la partita? Come riporta gazzetta.it, prima di ipotizzare una data per l’eventuale recupero, vanno attese le decisioni del giudice sportivo. Per la Lega infatti la partita era da giocare, quindi si fa avanti l’ipotesi del 3-0 per l’Udinese. Previsti in seguito i ricorsi. Tutto è in corso, chissà quale sarà la sorte della sfida...