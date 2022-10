UEFA, Ceferin si ricandida: "Ho già ricevuto 55 lettere di sostegno"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La UEFA si appresta ad avere ancora una volta Aleksander Ceferin presidente. L'attuale numero uno dell'organizzazione calcistica continentale ha annunciato a Roma, durante il congresso Aips-Ussi, la sua ricandidatura: "Mi ricandiderò per un altro mandato per la presidenza della UEFA. Ho già ricevuto 55 lettere di sostegno, sarebbe strano se non mi ricandidassi. Se sarò l’unico candidato? Sembra di si. Non vogliono che me ne vada…La presidenza della FIFA? Non credo che l’Europa presenterà un candidato”.