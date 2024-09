UEFA, decisione storica: limitati i prezzi dei biglietti in trasferta per le coppe europee

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Arriva una decisione storica per i tifosi delle squadre impegnate nelle competizioni europee. Con un comunicato stampa diffuso attraverso i propri canali ufficiali, la UEFA ha infatti annunciato di aver introdotto un limite "dei prezzi massimi dei biglietti per i tifosi in trasferta nelle competizioni per club maschili. Decisione storica sostenuta dai club europei e dalle organizzazioni dei tifosi.

Questa decisione - si legge nella nota - sottolinea l'impegno dell'UEFA a rendere il calcio europeo più accessibile e conveniente per tutti i tifosi. La decisione, approvata dal Comitato delle competizioni per club dell'UEFA, evidenzia il ruolo cruciale che i tifosi svolgono nel creare l'atmosfera emozionante che caratterizza la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Conference League e riconosce il supporto appassionato che i tifosi offrono alle loro squadre durante le partite in trasferta. Rendendo le partite in trasferta più accessibili ai tifosi, l'UEFA mira a preservare questo aspetto unico della cultura calcistica europea.

A partire dalla stagione 2024/25, i prezzi massimi dei biglietti per i tifosi in trasferta saranno di 60 € per la UEFA Champions League, 40 € per la UEFA Europa League e 20 € per la UEFA Conference League. Questi prezzi saranno ulteriormente ridotti nella stagione 2025/26 a un massimo di 50 € per la UEFA Champions League, 35 € per la UEFA Europa League e sempre 20 € per la UEFA Conference League.

Questa decisione arriva dopo un'ampia consultazione con l'Associazione dei Club Europei (ECA) e Football Supporters Europe (FSE); fa parte di un lavoro collettivo più ampio per migliorare l'esperienza dei tifosi nelle competizioni calcistiche europee e riflette un impegno condiviso tra l'UEFA e gli stakeholder per mettere i tifosi al primo posto".

Il presidente dell'UEFA, Aleksander Čeferin ha commentato la novità: “La decisione di oggi rappresenta un altro passo fondamentale nel riaffermare l'impegno dell'UEFA a migliorare l'esperienza degli spettatori durante le partite. Introducendo politiche più favorevoli ai tifosi, continuiamo la nostra missione di mantenere il calcio uno sport inclusivo, dove i tifosi che viaggiano in tutta Europa per seguire le loro squadre sono apprezzati e riconosciuti".

In linea anche il presidente dell'ECA, Nasser Al-Khelaïfi: “Abbassare il limite massimo dei prezzi dei biglietti per i tifosi in trasferta nelle nuove competizioni per club maschili dell'UEFA è un segnale importante da parte di tutti i club membri dell'ECA, che contribuiscono attivamente a migliorare l'esperienza complessiva dei tifosi. La collaborazione dell'ECA con l'UEFA e i rappresentanti dei tifosi attraverso FSE è fondamentale per garantire che i tifosi in trasferta possano godere al massimo dell'esperienza di seguire le loro squadre in tutta Europa"