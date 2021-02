Uefa, il consulente medico Koch: "Nessuna possibilità che Euro2020 non si giochi"

Il Covid continua a imperversare in tutta Europa ma gli Europei, in programma a maggio, non dovrebbero essere a rischio. A dirlo è Daniel Koch consulente medico della Uefa che così ha parlato ai microfoni di Reuters: "Non c’è alcuna possibilità che EURO 2020 non si giochi. Non c’è uno scenario peggiore, vi sono scenari realisti e scenari migliori. Stadi? Credo che sarà possibile anche un riempimento maggiore del 30%. È troppo presto per dirlo. Vedremo quale sarà la situazione e quali saranno le esigenze dei diversi paesi, ma spero che almeno qualche viaggio sia possibile perché non è viaggiare, alla fine, a fare la vera differenza. Il problema principale è mantenere questo virus isolato rilevando i casi, trovando le connessioni e mantenendo il distanziamento sociale. Ma siamo fiduciosi".

