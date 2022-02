Uefa, l’iniziativa sostenuta da Ceferin per i tifosi: ecco di cosa si tratta

“I tifosi di calcio sono la linfa vitale del gioco e abbiamo pensato, che questa iniziativa, fosse un bel modo per risollevare il sostegno e la passione all’interno degli stadi. Questo per lanciare un segnale forte ai fan e garantire che l’accesso sia alla portata di tutti. I tifosi giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo del calcio. Dobbiamo perciò garantire loro di poter partecipare ai momenti storici delle rispettive squadre andando in contro alle loro esigenze”, lo ha dichiarato Aleksander Ceferin in occasione dell’iniziativa pensata a favore dei tifosi. Questi ultimi sono fondamentali per lo sport e per il calcio, la loro presenza sugli spalti rende l’atmosfera di ogni match sicuramente più magica ed emozionante. Per questo motivo la Uefa, come riporta Sportface, ha deciso di mettere a disposizione dei supporter delle squadre finaliste di Champions, Europa e Conference League, biglietti gratis. La fruizione dei tagliandi sarà così suddivisa: 10.000 biglietti riservati alla Champions League, mentre rispettivamente 8.000 e 6.000 biglietti per Europa e Conference League.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

SONDAGGIO - Lazio - Bologna, ecco il vostro migliore in campo

Roma – Lazio e Nazionale, ipotesi rinvio: le parole di Gravina e la situazione