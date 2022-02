Roma – Lazio e Nazionale, ipotesi rinvio: le parole di Gravina e la situazione

Il presidente della Figc è intervenuto ai microfoni di Radio anch’io sport commentando temi attuali in merito al calcio italiano. Tra le varie domande a cui ha riposto c’è stata anche quella sull’ipotesi di rinvio della 30° giornata di Serie A per lasciare spazio alla Nazionale, impegnata nella qualificazione al Mondiale del 2022 in Qatar. Queste le dichiarazioni rilasciate da Gravina alla trasmissione: “Rinvio? L'abbiamo già chiesto, anche se sappiamo quanto sia intasato il calendario della Serie A. Vedremo...". Una risposta che non dà certezza del fatto che ciò avverrà ma lascia intendere che i presupposti e le intenzioni ci siano tutte. La giornata in questione è quella del 20 marzo, particolarmente importante per Lazio e Roma visto che è in programma il derby, con i giallorossi che giocheranno "in casa". In pratica vista l’apertura al possibile rinvio, la gara slitterebbe a data da destinarsi. Il calendario del campionato è fitto di impegni e potrebbe esserlo anche quello singolarmente sia della Lazio sia della Roma. È un argomento delicato che richiederà uno studio approfondito della situazione per evitare che lo svolgimento della stracittadina, se disputato più avanti nella stagione, possa creare dei problemi a entrambe le squadre oltre a tenere col fiato sospeso i tifosi.

