UFFICIALE - Calciomercato Lazio, Maistro ceduto alla Spal: il comunicato

AGGIORNAMENTO ORE 18:45 - Mancava solo il comunicato che ufficializzasse il trasferimento di Maistro alla Spal. È arrivato in quest'ultima ora, questo quanto si legge sulla nota diramata dalla Spal tramite i canali ufficiali: "S.P.A.L. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società Sportiva Lazio le prestazioni sportive del centrocampista Fabio Maistro. Il nuovo calciatore biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025"

Era stato reso noto in via ufficiosa qualche giorno fa, l’approdo di Fabio Maistro alla Spal. Il centrocampista è pronto per iniziare un nuovo capitolo della sua vita professionale nel club che lo ha cresciuto, non era stato ancora ufficializzato a causa di problematiche legate alla burocrazia. Ora però tutto risolto e l’ex biancoceleste è a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Spal. Come si apprende dal sito della Lega B il contratto è stato depositato. Si attende solo il comunicato della società.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Escalante: “È un peccato per come sia andata alla Lazio”. E sulla Samp…

Lazio, Mago inedito: ad Auronzo Luis Alberto pigliatutto