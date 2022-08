UFFICIALE - Cavani è del Valencia: che accoglienza al Mestalla - VIDEO

La notizia era nell'aria ormai da diverse ore. Adesso è arrivata anche l'ufficialità. Edinson Cavani è un nuovo giocatore del Valencia. L'attaccante uruguaiano, svincolato dopo l'ultima esperienza al Manchester United, ha firmato un biennale con i pipistrelli spagnoli. L'ex Napoli e PSG è arrivato in città per visite mediche e firma. Questa sera il Matador ne ha approfittato per vedere dal vivo i suoi nuovi compagni e conoscere i suoi nuovi tifosi. Cavani è in tribuna al Mestalla per assistere al posticipo di Liga tra Valencia e Atletico Madrid. Prima del fischio d'inizio, la sua tifoseria lo ha acclamato a gran voce con applausi e un nuovo coro scadendo le sillabe del nuovo bomber: "CA-VA-NI". Di seguito il video.