UFFICIALE - Coppa Italia: Juventus - Milan rinviata a data da destinarsi

AGGIORNAMENTO ORE 22:00 - Le indiscrezioni erano corrette: dopo la riunione in Prefettura, Juventus - Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia inizialmente in programma domani sera, è stata rinviata a data da destinarsi.

La semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma domani sera (mercoledì 4 marzo) all'Allianz Stadium di Torino, va verso il rinvio a data da destinarsi. Questo quanto emerge dalla riunione tra il Prefetto, le autorità sanitarie e i rappresentanti dei due club. L'emergenza coronavirus in Piemonte non è rientrata c'è un'ordinanza in vigore fino all'8 marzo e l'alternativa era giocare a porte chiuse: ipotesi però che sembra essere stata scartata anche per motivi televisivi. Ora resta da decidere la nuova data in cui fissare il match: ma il nuovo rinvio, a 24 ore di distanza dalla sfida, sta generando già nuove polemiche.

Pubblicato alle 20:40