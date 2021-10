UFFICIALE - Francia, Ligue 1 ridotta a 18 squadre a partire dal 2023/24

Svolta assoluta per quanto riguarda il calcio francese. Dalla stagione 2023/24, la Ligue 1 verrà ridotta a 18 squadre. La decisione è stata ufficializzata dal sito della massima serie francese che, fra un anno e mezzo, avrà due squadre in meno. Il campionato francese segue dunque il modello della Bundesliga e si allontana da Serie A, Liga e Premier League. Per mettere in atto questa riforma, al termine della stagione 2022/2023 ci saranno quattro club retrocessi e solo due promossi dalla Ligue 2.