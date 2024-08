UFFICIALE - Il Gladiator acquista un ex Lazio: il comunicato ufficiale

CALCIOMERCATO - Pronta una nuova avventura per Davide Di Gennaro. L'ex centrocampista della Lazio, che in biancoceleste ha totalizzato solo 5 presenze, ha lasciato il San Marzano per trasferirsi all'età di 36 anni al Gladiator - squadra che ha sede a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta - come annunciato dallo stesso club campano con il seguente comunicato ufficiale.

"Il Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L. comunica di aver perfezionato l’ingaggio del calciatore Davide Di Gennaro. Un grande colpo dell’area tecnica col duo De Rienzo-Prisco che ha portato in nerazzurro un centrocampista che ha sempre giocato in A e B. Dopo essere stato capitano del Milan Primavera esordisce nel 2007 in prima squadra. Poi Bologna, Genoa, Reggina, Livorno, Padova, Modena, Spezia, Palermo, Vicenza, Cagliari, Lazio, Salernitana, Juve Stabia, Cesena, Bari, Taranto e le ultime due stagioni in D prima col Portici (segnando anche una doppietta ai nerazzurri) e poi al San Marzano. Nel suo palmares due vittorie del campionato di serie B (Palermo e Cagliari) e una Supercoppa italiana con la Lazio nel 2017. Un centrocampista con doti molto offensive che lo ho portato a segnare molti gol in carriera".