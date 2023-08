UFFICIALE | Il Lecce saluta Hjulmand: ecco la nuova destinazione

WEBTV LATINA-LAZIO, SI CHIUDE SUL VELLUTO: NOVE GOL NELL’ULTIMA AMICHEVOLE Ultimo test prima del campionato, ultima sgambata prima dell'esordio in Serie A. La Lazio risponde presente e rifila nove reti al Latina. Festival del gol al Francioni, biancocelsesti sul velluto e Sarri soddisfatto. Non di certo un'amichevole di livello... Ultimo test prima del campionato, ultima sgambata prima dell'esordio in Serie A. La Lazio risponde presente e rifila nove reti al Latina. Festival del gol al Francioni, biancocelsesti sul velluto e Sarri soddisfatto. Non di certo un'amichevole di livello... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | PROPOSTO MEDINA DEL BOCA JUNIORS: IL PUNTO E LE CIFRE L'atmosfera attorno alla Lazio si fa sempre più frenetica nella ricerca del nuovo mediano che possa rafforzare la squadra. Dopo le recenti tensioni e il tentativo, riuscito, di mediazione tra la società e la Juventus attraverso gli agenti per quanto... L'atmosfera attorno alla Lazio si fa sempre più frenetica nella ricerca del nuovo mediano che possa rafforzare la squadra. Dopo le recenti tensioni e il tentativo, riuscito, di mediazione tra la società e la Juventus attraverso gli agenti per quanto...